USA vil ikke tøve med at anholde og dømme folk, der måtte være skyldige i kupforsøget mod Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.



Det forsikrede præsident Barack Obama søndag Erdogan i timerne før et G20-topmøde i Kina gik i gang.



Den tyrkiske regering anklager den muslimske præst Fethullah Gülen for at stå bag kupforsøget i Tyrkiet midt i juli. Gülen bor i dag i den amerikanske stat Pennsylvania.



"Vi vil sørge for, at de mennesker, som udførte disse aktiviteter, bliver stillet til regnskab ved domstolene," sagde Obama efter sit møde med Erdogan i den kinesiske by Hangzhou.



Der har forinden været voksende spændinger mellem de to Nato-allierede. Tyrkiet mener, at USA gør for lidt for at få Gülen anholdt og udleveret.



Omvendt har USA set med skepsis på den massive udrensning, som de tyrkiske myndigheder foretager i militæret, på universiteter og hos domstole.



Titusinder er blevet fjernet fra deres job, og mange tusinde er fortsat anholdt mistænkt for at have taget del i det militære kupforsøg.



Gülen selv har kategorisk afvist alle anklager mod ham.



/ritzau/AFP