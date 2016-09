Radikal partileder vil gøre staten til hashsælger

Det er ikke kun på Christiania, at der i disse dag bliver taget stilling til salget af hash.



Også hos De Radikale har man skiftet holdning til salg af hash.



Lørdag morgen skriver De Radikales partileder, Morten Østergaard, at han nu går ind for statskontrolleret hashsalg, efter i mange år at have fastholdt at sundhedsfaren ved hashmisbrug var tilstrækkeligt et argument for ikke at overveje en legalisering.



-Jeg går ind for et landsdækkende forsøg med statskontrolleret hashsalg. Jeg har skiftet holdning, skriver partilederen lørdag på Facebook.



Allerede på et hovedbestyrelsesmøde i partiet sidste lørdag, blev den statskontrollerede hashhandel ny politik i partiet.



Her vedtog man, at partiet ønsker at komme den organiserede kriminalitet omkring hashhandlen til livs med en treårig prøveperiode af statskontrolleret hash.



- Vi forestiller os en model, hvor salget af hash kun kan foregå via forretninger, der har opnået statslicens.



- Det vil gøre det lovligt for danskere at ryge, købe og opbevare cannabis til eget forbrug og skabe legale veje som erstatning for den organiserede kriminalitet, som i dag styrer hashmarkedet, lyder det.



Partiet ønsker samtidig, at indtægterne fra statskontrolleret hashsalg skal gå ubeskåret til forebyggelse, oplysning og behandling af misbrug.



/ritzau/