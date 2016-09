Et tredje valg siden december ulmer i Spanien

Spaniens fungerende premierminister, Mariano Rajoy, har tabt anden runde af en afstemning i parlamentet om en anden embedsperiode som premierminister.



Dermed er der begyndt en ny nedtælling til muligt tredje parlamentsvalg, hvis der ikke dannes en regering i de kommende to måneder.



Ligesom ved en afstemning onsdag fik Rajoy kun støtte fra 170 medlemmer af parlamentet, som i alt har 350 medlemmer.



Rajoys centrumhøjreparti, Folkets Parti (PP), fik flest stemmer ved valget i juni. Men partiet mangler flertal for at kunne danne regering. Socialisterne står i vejen.



Rajoy beskylder socialisterne for at ignorere et flertal af spaniere ved at forhindre en regering ledet af ham.



Kan ikke lede landet



Pedro Sanchez, som står i spidsen for det socialistiske parti (PSOE), langede efter onsdagens afstemning ud mod Rajoys parti.



"De er ude af stand til at lede landet," sagde han.



Socialisterne beskylder PP for at have sendt Spanien ud i fattigdom og for en stigende ulighed.



Det nye liberale parti Ciudadanos stemte for Rajoy, hvilket også gælder et lille parti fra De Kanariske Øer.



Men Socialisterne og Unidos Podemos, som kæmper mod nedskæringer, samt regionale partier fra Baskerlandet og Catalonien stemte imod.



Mariano Rajoy tog over som premierminister i 2011. Han beder parlamentet om støtte til endnu en periode i spidsen for en spansk regering.



Siden valget i december sidste år har Spaniens fire største partier været ude af stand til at danne en koalition. I juni holdt man et nyt valg.



Spanien har været politisk lammet siden slutningen af sidste år. Hvis det kommer til valg, så bliver det det tredje på mindre end et år.



