DF-formand taler for første gang om Messerschmidt-sagen

For første gang udtaler DF-formand Kristian Thulesen Dahl sig om det politiske stormvejr, som partiets EU-parlamentariker Morten Messerschmidt er endt i.



"Grundlæggende er det ærgerligt at opleve, at der har været et meget rodet forløb. Selvfølgelig har det da en negativ betydning for Dansk Folkeparti, hvis der er kommet et billede af, at der ikke er styr på tingene. Og at man administrativt ikke har formået at få det til at fungere, som det skal," siger formanden ifølge TV2.



Onsdag 24. august trak Morten Messerschmidt sig fra sin post som formand for Dansk Folkepartis gruppe i EU-Parlamentet, efter at han i forrige uge blev politianmeldt af sin tidligere partifælle og kollega i parlamentet Rikke Karlsson for identitetstyveri.



/ritzau/