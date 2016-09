Bagmandspolitiet skal kigge på Messerschmidt-sag

Politisagen mod Dansk Folkepartis europaparlamentariker Morten Messerschmidt overdrages nu fra Nordjyllands Politi til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kaldet Bagmandspolitiet.



Det oplyser Frede Bisgaard, politikommissær ved Søik.



"Det er korrekt, at Nordjyllands Politi overdrager sagen til os," siger han.



EU-parlamentsmedlem Rikke Karlsson har angivet sin tidligere partikammerat for at have misbrugt hendes identitet i forbindelse med indsættelsen af bestyrelsesmedlemmer af den EU-støttede fond Meld.



"Det eneste, jeg kan sige, er, at vi har lavet en aftale med Nordjyllands Politi om, at de kan sende os sagen, og så skal vi visitere den for at blive klogere på, om man skal kigge nærmere på det eller ej," siger Frede Bisgaard.



Politikommissæren siger, at det er Nordjyllands Politi, der har truffet beslutningen om, at Søik skal kigge på sagen.



Hos Nordjyllands Politi henviser politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau til Frede Bisgaard og Søik.



Morten Messerschmidt er indtil videre ikke sigtet i sagen.



Rikke Karlsson lavede i sidste måned en åben anmeldelse.



"Jeg kan berolige alle, som gerne vil have sagen undersøgt, med, at det er en bred undersøgelse, som jeg har bedt om at få lavet af politiet," sagde hun dengang.



Sagen så offentlighedens lys, da Ekstra Bladet fremlagde dokumenter, der viste, at både parlamentsmedlemmet Jørn Dohrmann (DF) og Rikke Karlsson har været medlemmer af bestyrelsen i Meld.



De blev valgt på fondens generalforsamling i november 2014, hvor ingen af dem var til stede. Dokumenterne underskrev Morten Messerschmidt ifølge Ekstra Bladet.



Rikke Karlsson hæftede sig særligt ved, at hun står indskrevet som litauer.



Sagen har betydet, at Morten Messerschmidt har trukket sig som gruppeformand for Dansk Folkepartis medlemmer af Europaparlamentet.



