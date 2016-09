LA om topskat: Vi er ikke tilfredse med fem procentpoint

Liberal Alliances partileder Anders Samuelsen har tiltrukket sig stor opmærksomhed med sit budskab om, at han vil vælte regeringen, hvis ikke topskatten lettes med fem procentpoint.



Og det budskab blev gentaget, da Anders Samuelsen fredag mødte op i Finansministeriet til det første møde med finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) om regeringens 2025-plan og finanslov.



Spørgsmål: Vil du sige til Hjort, at hvis han holder fast i sin plan, så styrer regeringen mod et valg?



- Jeg tror, han har set vores pressemøder, så der er ikke noget nyt i det. Vi har klart markeret vores minimumskrav. Men dermed ikke sagt, at vi er tilfredse med det, siger Anders Samuelsen.



Hans håb er at få overtalt regeringen til at halvere topskatten fra de nuværende 15 procent til 7,5 procent.



- Det regeringen har lagt frem er meget kompliceret. Og det komplicerer vores skattesystem endnu mere, end det er i forvejen. Det kan vi gøre meget smartere.



- Vores budskab er, at hvis vi bruger råderummet på 40 milliarder på en fornuftig måde, så kan vi halvere topskatten. Ikke bare fjerne fem procentpoint, siger Anders Samuelsen.



Ved at bruge råderummet på skattelettelser vil det ikke kun være danskere i toppen af lønskalaen, som vil kunne få en lettelse:



- Vi kan sørge for, at alle danskere selv den lavestlønnede får 13.000 til 14.000 kroner mere i råderum i 2025. Det er en meget stor velstandsstigning for den enkelte. Og vi kan også tage fat i registreringsafgiften, siger Anders Samuelsen.



/ritzau/