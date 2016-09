Sarkozy-bog stryger til tops som bestseller

Relateret indhold Artikler

En ny bog af Nicolas Sarkozy, som har indvarslet begyndelsen på hans kampagne for at genvinde præsidentposten i Frankrig er røget til tops på landets bestsellerliste.



Bogen "Alt for Frankrig" er blevet solgt i 32.000 eksemplarer på kun tre dage, skriver Livres Hebdo, som offentliggør bestsellerlisterne.



En anden bog af den konservative Sarkozy - "Frankrig for livet" - som blev udgivet i januar, er blevet solgt i 195.000 eksemplarer.



Haler ind på favorit



Den bramfri politiker har i de seneste uger halet ind på sin moderate partifælle Alain Juppé, der er tidligere konservativ premierminister og favorit til at vinde præsidentvalget.



Hvis Sarkozy til november bliver valgt som de konservatives kandidat, kan han komme ud i en valgrunde mod den socialistiske præsident, François Hollande. Hollande har nemlig sagt, at han også har et ønske om endnu en præsidentperiode.



Også højrefløjspartiet Den Nationale Fronts leder, Marine Le Pen, står stærkt i meningsmålingerne.



Marine Le Pen den sandsynlige modkandidat



Målingerne tyder på, at centrumhøjres kandidat - Juppé eller Sarkozy - vil komme ud i en anden valgrunde mod Marine Le Pen ved præsidentvalget i maj næste år.



Den 61-årige Sarkozy var præsident fra 2007 til 2012.



"De næste fem år vil være fyldt med fare, men også med håb," skriver Sarkozy og pointerer, at han mener, at han har styrken til at føre an i en kamp med store problemer og meget turbulens. Han henviser blandt andet til terrorangrebene, som har rystet Frankrig i det seneste år.



Sarkozy opstiller fem store udfordringer for Frankrig i de kommende år. Blandt andet forsvar af den nationale identitet, genoprettelse af Frankrigs konkurrenceevne og styrkelse af den statslige autoritet.



Sarkozy har igen og igen kritiseret Hollande som svag, og han siger, at han vil genoprette myndighedernes autoritet i byområder, hvor "mindretal har held til at afpresse de eksisterende myndigheder."



/ritzau/AFP