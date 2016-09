Løkke stopper kystmøller mod politisk flertal

Relateret indhold Artikler

Regeringen dropper kystnære havvindmøller i 2025-planen.



Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), selv om et flertal med De Konservative og venstrefløjen kræver fortsat støtte som led i energiforliget.



"Det er rigtigt, at vi foreslår, at man dropper de kystnære møller. Vi synes ikke, at det er den billigste måde at få vedvarende energi på. Plus - for nu at sige det, som det er - det er ikke noget kønt syn," siger Lars Løkke Rasmussen.



"Så vores perspektiv er snarere store havvindmøllefarme langt ude i vandet end kystnære møller, der ødelægger vores natur."



Rød blok og De Konservative vil fastholde investeringen i møllerne med en samlet kapacitet på 350 megawatt. Torsdag har tre prækvalificerede konsortier sidste frist til at byde på at bygge de kystnære havvindmøller.



"Hvis partier som for eksempel Det Konservative Folkeparti synes, at vi skal bruge flere penge, end der er lagt ind i planen, så må de pege på, hvor pengene skal komme fra," siger Lars Løkke Rasmussen.



Frygter for 6000 job



Vindmøllebranchen frygter, at det kan koste 6000 job, hvis planerne føres ud i livet.



"Ja. Jeg kan bare sige, at vi har lavet en plan, hvor vi holder fast i en grøn omstilling og fjerner PSO-afgiften. Vi ansporer til at bruge mere el. Det er positivt. Det er fremtidens energikilde, hvis man skal køre grønt," siger statsministeren.



Regeringen ser det som en "bunde opgave" at fjerne PSO-afgiften, fordi EU-Kommissionen har erklæret den ulovlig. Afgiften dræber også økonomisk vækst, fordi danske virksomheder har større udgifter end udenlandske konkurrenter, siger Lars Løkke Rasmussen.



Derfor præsenterer regeringen en vækstpakke til 20 milliarder kroner. Uden PSO-afgiften skal regeringen finde penge til grøn omstilling på finansloven.



Socialdemokraternes klimaordfører Jens Joel mener, at det vil være brud på energiforliget, hvis ikke de kystnære møller opføres.



"Regeringen er forpligtet af det energiforlig, som vi har indgået," siger Jens Joel.



Han vil dog ikke fremlægge et bud på, hvordan Socialdemokraterne som Folketingets største parti har tænkt sig at finansiere havvindmøllerne, når pengene fra PSO-afgiften ikke længere er der:



"Vi dukker meget gerne op, og vi har været til at alle møder, regeringen har indkaldt til om at finansiere den grønne omstilling. Men vi vil ikke være med til at skære ned på den," siger Jens Joel.



Og vi får ikke noget bud fra jer på, hvordan det skal finansieres? Det er regeringens ansvar, mener I?



"Det er selvfølgelig regeringens ansvar at leve op til et forlig, som man har indgået med et bredt flertal i Folketinget. Så hjælper det ikke noget at aflede opmærksomheden ved at lade som om, man bygger noget andet i stedet for," siger Jens Joel.



"Det gør man ikke. De er i gang med at aflyse nogle ting, som private allerede har brugt penge på. Og det er ikke en måde at føre erhvervspolitik på. Det vil også koste på troværdigheden på længere sigt," siger han.



/ritzau/