Søren Pind om skyderi: Christiania bør hurtigt vågne op

Det er et angreb mod os alle, at en politibetjent i nat blev ramt af skud i hovedet under en ransagning på Pusher Street på Christiania i København.



Det skriver justitsminister Søren Pind (V) på sociale medier. Han håber, at onsdagens episode vil føre til intern ransagelse for christianitterne, for "lov er lov, og lov skal holdes".



- Christianias pressetalsmands udtalelse om, at det er politikken, den er gal med og underforstået ikke situationen på Christiania, er efter min bedste opfattelse - mildt sagt - en meget stor misforståelse.



- Den tvinger politikerne og politiet til at stå klippefast på statens monopol på lov og orden, mens politiske partier presser på for en fornyet diskussion om Christianias fremtid.



- Christiania bør hurtigt vågne op. Man må afklare, om man er på retsstatens og politiets side, eller om man, stiltiende eller aktivt, står sammen med det kriminelle miljø, skriver han på Facebook.



Det har endnu ikke været muligt for Ritzau at få justitsministeren i tale for at få uddybet kommentarerne.



Beboerne på Christiania er chokerede over, at to betjente og en civil sent onsdag aften er blevet ramt af skud i forbindelse med en anholdelse på fristadens berømte hashgade, Pusher Street.



Justitsministeren reagerer på en kommentar fra Kirsten Larsen, som er medlem af Christianias pressegruppe. Hun vurderer, at politiet kæmper magtesløst mod hashpusherne, bagmændene og andre kriminelle på hashgaden.



- Politiet er gidsler i en dårlig og urealistisk politik. Det er politikerne, som ikke gider gøre noget og ikke gider at rokke sig. Og det er skidt for vores samfund, sagde hun tidligere på dagen.



Den formodede gerningsmand bag skyderiet er blevet anholdt og fremstilles senere torsdag.



Betjentene var på en rutinemæssig politiopgave på Christiania, da de ville anholde den formodede gerningsmand, som er kendt fra hashmiljøet. En anden betjent blev også ramt. Den ene af de to skudramte betjentes tilstand er "stadig alvorlig".



Politiet understregede tidligere torsdag, at hændelsen forhåbentlig vil være en brat opvågning for Christiania, som måske nu vil indse, "at det er ved at være tid til at tage skeen i den anden hånd" over for det kriminelle miljø.



- Det her har fået lov til at gå alt, alt for langt, siger politidirektør Thorkild Fogde om den organiserede hashhandel i Pusher Street.



/ritzau/