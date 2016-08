Stædig Trump vil tørre regning for grænsemur af på Mexico

Den republikanske præsidentkandidat i USA, Donald Trump, insisterer på, at Mexico selv skal betale for en mur langs grænsen til USA. En mur som Mexico vel og mærke ikke ønsker.



Det understregede Trump på et pressemøde, efter at han få timer forinden havde mødtes med Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, i Mexico City.



"Mexico kommer til at betale for muren. Det er 100 procent sikkert - tro mig. De (Mexico, red.) ved det ikke endnu, men de kommer til at betale for den," siger han på et pressemøde i Phoenix i delstaten Arizona.



På pressemødet afslørede Donald Trump flere punkter i den indvandringspolitik, han vil indtage Det Hvide Hus med, hvis han bliver valgt som USA's næste præsident.



Donald Trump vil blandt andet udvise kriminelle indvandrere og sende alle ikke-registrerede indvandrere tilbage til deres hjemlande, hvor de så må ansøge om opholdstilladelse.



"Det er vores ret som nation at vælge de indvandrere, som efter vores mening har størst sandsynlighed for at trives og blomstre og elske os," siger han på pressemødet.



"Vi vil være fair, retfærdige og medfølende over for alle. Men vores største medfølelse vil være over for det amerikanske folk."



Reaktionen fra den mexicanske præsident kom blot få timer efter Donald Trumps pressemøde.



I et tv-interview forklarede Enrique Peña Nieto, at flere af Donald Trumps forslag udgør alvorlige trusler mod Mexico.



Umiddelbart efter sit møde med Donald Trump havde præsidenten gjort det klart, at USA er i sin fulde ret til at etablere en mur på grænsen til Mexico.



Han gjorde det dog samtidig klart, at Mexico ikke har tænkt sig at betale regningen.



"I starten af samtalen med Donald Trump gjorde jeg det klart, at Mexico ikke vil betale for den mur," skrev præsidenten på Twitter efter mødet.



/ritzau/AFP