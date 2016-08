Afslappet Løkke om Samuelsens valgtrussel: Jeg er truet hver dag

"Jeg er truet hver dag, det er ligesom folkestyrets grundvilkår, det tager jeg grundlæggende helt afslappet."



Sådan siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ifølge flere medier efter en udmelding fra Liberal Alliance om, at regeringens forslag til topskattelettelser ikke er godt nok.



På et pressemøde tidligere onsdag slog partileder Anders Samuelsen (LA) fast, at han fortsat kræver topskattelettelser på fem procentpoint som minimum. Ellers er partiet klar til at trække tæppet under regeringen.



Regeringens model til topskattelettelser blev præsenteret tirsdag i 2025-planen, der kigger et årti frem i tiden. Men den model afviser LA-lederen.



Fronter trukket op



Dermed er fronterne trukket op forud for forhandlingerne, som indledes inden længe.



Lars Løkke Rasmussen håber, at han kan få enderne til at mødes.



"Jeg har noteret mig, at Liberal Alliance synes, at lettelser i toppen skal være større, og jeg har noteret mig, at andre partier ikke synes, at det skal være der. Nu har vi hørt Liberal Alliance tale om deres mærkesager, andre partier taler om andre mærkesager, sådan vil det være. Men enderne skal nå sammen til sidst, og vi har slet ikke startet forhandlingerne endnu," siger statsministeren.



For Liberal Alliance er topskattelettelser på fem procentpoint en "rød linje", men allerhelst ser partiet dog gerne en halvering af topskatten til 7,5 procent.



Under pressemødet nærmest garanterede Anders Samuelsen, at der ikke kommer et valg, "der kommer en lettelse i topskatten".



Efter præsentationen af 2025-planen tirsdag drog statsministeren rundt på en ugelang turné, hvor han vil fortælle om planen.



Det arbejde fortsætter onsdag.



Folder planen ud



"Jeg bruger mine kræfter på at folde planen ud og ikke mindst folde ud, hvad det er for et behov, vi har. Fordi der er behov for at gøre Danmark rigere og øge vores velstand, det er ikke gjort med et fingerknips. Det er ikke gjort alene med topskat eller alene med noget andet. Det kræver en række ting samtidig," siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/