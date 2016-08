Storbritannien er af en ledende tysk politiker blevet mindet om, at briterne ikke kan forvente at mæske sig i EU's fordele uden at betale for det, hvilket der måske blev lagt for lidt vægt på under valgkampen.



Det skriver The Independent.



Jürgen Hardt, der er en højtstående kristendemokrat tæt på Angela Merkel, minder briterne om, at de ikke bare frit kan vælge de fordele, de ser ved EU, når de træder ud af fællesskabet.



Blandt andet mener han ikke, at det er muligt at få adgang til fællesmarkedet uden at bidrage, og at briterne ikke kan få særstatus på flygtningespørgsmålet.



- Hvis nogen gerne vil have fordelene fra at være med i Europas fællesmarked, så skal man også bidrage til omkostningerne af driften, siger Jürgen Hardt til The Independent.



/ritzau/FINANS