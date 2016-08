Samuelsen: Løkke letter skat for lidt for de lavtlønnede

"For lille lettelse i bunden!"



Sådan lyder meldingen fra LA's leder, Anders Samuelsen, tirsdag aften på Facebook, efter at regeringen har fremlagt sit udspil til 2025-plan.



Her har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lagt op til dels at lette skatten for dem med de laveste lønninger.



Og dels har han designet en model, hvor topskatten lettes fem procentpoint for indkomster over den nuværende topskattegrænse på cirka 470.000 kroner, men under en million.



En model, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) betegner som en "de facto mellemskat".



Venter spændt på LA



På Christiansborg venter alle spændt på, hvad Samuelsen mener om den model. LA har nemlig truet med at vælte regeringen, hvis topskatten ikke sættes ned fra 15 til ti procent.



Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt for LA, at størstedelen, men altså ikke de allermest vellønnede, af topskatteyderne får nedsat skatten.



Det vil Samuelsen først svare på ved et pressemøde onsdag klokken 14, bebuder han.



"Jeg vil i dag nøjes med at slå en ting helt fast: Lettelsen af skatten i bunden er for lille, for kompliceret og kommer ikke nok mennesker med lav indkomst til gavn," skriver Samuelsen.



/ritzau/