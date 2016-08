Fik du læst det hele? Her er højdepunkterne fra 2025-planen

2025-planen fylder i seks publikationer knap 400 sider, og tirsdag blev der dagen igennem publiceret et måske uoverskueligt antal artikler med udgangspunkt i regeringens plan for Danmark frem mod 2025.Har du brug for et oprids af de vigtigste højdepunkter, kommer de her:Hovedoverskrifterne i publikationerne er helt overordnet vækst, jobreform, flygtningestrømmen og SU-systemet.Løkke har før talt om, hvad han gerne vil bruge flere penge på, bl.a. skattelettelser, og tirsdag blev det så slået fast, at pengene bl.a. skal komme fra et lavere rentefradrag og en SU-reform, som omdanner dele af SU'en til et rentefrit lån. Derudover bliver pensionsalderen skudt med seks måneder til 67,5 år fra år 2025.Og nu til fem hovedpunkter.Fra topskattegrænsen på 467.300 til 1 mio. kr. fjerner 2025-planen topskatten på 15 pct. og erstatter den med en mellemskat på 10 pct., så skatteyderne slipper 5 procentpoint billigere. På den anden side af millionen fortsætter topbeskatningen på 15 pct.Primært kompensere skal milliarderne gå til boligejere, der har betalt for meget i boligskat- men hvad med dem, der har betalt for lidt? Og for boligejerne er der derudover udsigt til en forringelse af rentefradraget.Folkepensionsalderen hæves med 6 måneder den 1. januar 2025 – fra 67 til 67,5 år.En pulje på 60 mio. kr. om året fra 2018 er sat af til mere symmetriske og konkurrencedygtige skatteregler for kapitalforvaltning.