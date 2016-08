Danmark sparer tre mia kr på færre asylansøgere

Relateret indhold Artikler

Da flygtninge og migranter i september sidste år gik på de danske motorveje, var det et varsel om øgede asyludgifter i Danmark.



I forbindelse med finansloven sidste år opjusterede regeringen derfor skønnet over antallet af asylansøgere til 25.000 i år.



Men siden har blandt andet beslutningen om at lukke den såkaldte Balkan-rute og EU's aftale med Tyrkiet ført til markant færre asylansøgere end ventet.



Regeringen nedjusterer nu asyltallet for 2016 fra 25.000 til 10.000 personer. Det vil reducere omkostningerne med omkring tre mia. kr., erfarer Ritzau.



/ritzau/