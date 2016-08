Løkke vil lette topskatten for 450.000 danskere

Opdateret kl. 20.34 - Topskatten skal sænkes med 5 procentpoint – men de højestlønnede med en årlig indkomst på over 1 mio. kr. får ikke glæde af det.Det oplyser statsminister Lars Løkke Rasmussen (v) i forbindelse med, at han mandag aften fremlagde hovedlinjerne i sin 2025-plan.Konkret agter Venstre at hæve topskattegrænsen fra nuværende 470.000 kr. til 1 mio. kr.Børsen kunne allerede inden Løkkes tale fortælle om den nye topskattegrænse med henvisning til en kilde med indsigt i 2025-planen.Ifølge kilden vil regeringen indføre en mellemskat på 10 pct. som erstatning for topskatten fra den nuværende topskattegrænse og op til 1 mio. kr.Med denne model leverer regeringen en marginalskattelettelse på 5 procentpoint for alle topskattebetalere, der dog tjener under 1 mio. kr., mens personer med en højere løn ikke får samme gavn af regeringens udspil.Beregninger fra Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, viser, at en topskatteyder, der i dag tjener 600.000 kr., betaler 12.705 kr. i topskat om året. Det beløb bliver i stedet til 8500 kr. svarende til en skattelettelse på 4200 kr.Hvis man tjener 800.000 kr., så betaler man i dag 40.300 kr. i topskat. Det beløb bliver i stedet til 26.900 kr. med regeringens model.“Det er positivt, hvis 2025-planen indeholder lavere marginalskat. Det er i høj grad nødvendigt i en økonomi i vækst- og produktivitetskrise. Vi har behov for initiativer, som kan hæve produktivitetsvæksten, og her er lavere topskat et meget effektivt middel,” siger Steen Bocian.Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos roser også regeringen.“Det er rigtigt godt, at Løkke letter marginalskatten for 450.000 nuværende topskatteydere, men det er ærgerligt, at han ikke letter marginalskatten for de sidste,” siger han.Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlægger tirsdag regeringens 2025-plan, hvor der foruden topskattelettelser også vil være skattelettelser i bunden i form af et øget beskæftigelsesfradrag, erfarer Børsen. Statsministeren luftede allerede i oktober 2015 i Børsen muligheden for at hæve topskattegrænsen i stedet for at sænke topskatteprocenten.“Det ville være klogt at gøre noget ved topskatten. Der, hvor det rigtigt betyder noget, er for folk med pænt store, men ikke ekstravagante, lønninger. De har nogle kompetencer, som efterspørges i hele Europa, de har en uddannelsesbaggrund og et mindset, der gør, at de er indstillede på, at de ikke behøver arbejde i København, Aarhus eller Kolding. Det kunne også være i Polen, Italien, Holland eller Belgien,” sagde Lars Løkke Rasmussen dengang.