Regeringens 2025-plan vil øge velstanden med ca. 11.500 kr. pr. indbygger. Fremgangen skal ske ved at sænke personskatterne og styrke erhvervslivet



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlægger tirsdag sin 2025-plan, og her lægger han op til at øge velstanden med 65 mia. kr. frem mod 2025. Det svarer til, at hver indbygger i Danmark bliver 11.500 kr. rigere, og vi kan dermed holde trit med velstandsudviklingen i vores nabolande Tyskland og Sverige.



Fremgangen skal ske ved bl.a. at sænke personskatter, erhvervsskatter øge beskæftigelsen og justere på, hvornår man kan gå på pension.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstre om planen, men fra erhvervslivet er der jubel over velstandsmålet.



“Det glæder mig, at der bliver lagt ambitiøst ud fra regeringen. Det er enormt positivt i sig selv, at der kommer et velstandsmål. Det er rigtig befriende, at vi nu må tale om vækst, og at regeringen sætter en ambition op,” siger Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv.



DI har haft en ambition om, at 2025-planen skulle løfte velstanden med 100 mia. kr, men Karsten Dybvad, adm. direktør i DI er alligevel tilfreds.



“Man kan altid diskutere målets størrelse, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft højere ambitioner, men det er ikke tal, der ligger astronomisk langt fra hinanden, og så er det rigtig godt, at man kommer med konkrete mål,” siger han.



Tænketanken Cepos vurderer, at der skal graves dybt i reformskuffen for, at regeringen kan levere på sin målsætning.



“Det er ambitiøst at have en plan om at øge velstanden med 65 mia. kr. via nye reformer. Det svarer til, at to tredjedele af alle kendte reform-forslag i Danmark skal gennemføres. Der er rigtig mange reform-frugter, der ikke er plukket endnu, og Løkke går efter at hente mange af dem,” siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos.



250.000 flere i arbejde



Regeringen sigter desuden efter, at beskæftigelsen vil stige med 250.000 frem mod 2025 bl.a. på grund af den økonomiske udvikling samt regeringens initiativer. Det ligger i kortene at beskæftigelsen vil stige med ca. 200.000 på grund af den generelle økonomiske udvikling og demografi. Dermed lover statsministeren, at han vil øge beskæftigelsen med yderligere ca. 50.000 personer.



Regeringen har siden den tiltrådte sidste sommer vedtaget reformer for 4 mia. kr. I 2025-planen – som fremlægges tirsdag klokken 10 af Lars Løkke Rasmussen – redegøres der for, hvordan regeringen yderligere vil øge velstanden med 42 mia. kr., så man når op på samlet 46 mia. kr.



Af de 46 mia. kr. kommer de 23 mia. kr. fra tiltag, som løfter produktiviteten, mens 23 mia. kr. kommer fra en række beskæftigelsesinitiativer, oplyser regeringen. Dermed mangler regeringen at redgøre for, hvordan den vil finde yderligere 19 mia. kr. for at nå op på 65 mia. kr. i 2025.



Ambitiøs målsætning



“Målsætningen om at øge produktiviteten med 23 mia. kr. er ambitiøs, da der ikke er så mange kendte reformforslag. Det bliver svært at komme uden om lavere selskabsskat. For at komme i land med det kunne han nedsætte en ny Produktivitetskommission, der skal komme med nye konkrete reformforslag, hvor der er beregnet bnp-effekt” siger Mads Lundby Hansen.



Liberal Alliance vil ikke udtale sig om planen. Finansordfører, René Christensen (DF) er umiddelbart positiv.



“Vi deler ambitionen om, at vi skal være et rigere samfund, så vi har råd til bedre velfærd med en moderat vækst i den offentlige sektor,” siger han.



Finansordfører Brian Mikkelsen (K) er også positiv.



“Hvis det er reelle reformer som reelle erhvervsskattelettelser og reelle lettelser for personskatten både i toppen og i bunden, så er vi meget positive over for det,” siger han.