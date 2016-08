EU-ansatte samler 76.000 underskrifter mod Barroso

Det udløste stor kritik og et større ramaskrig, da tidligere EU-kommissionsformand José Manuel Barroso tog et job hos den udskældte investeringsbank Goldman Sachs.



Ikke mindst fordi han gjorde det få dage efter, at Storbritannien tidligere i år stemte for at forlade EU og kastede samarbejdet ud i en politiske krise.



Nu har en gruppe anonyme EU-ansatte startet en underskriftsindsamling for at få stoppe Manuel Barrosos pensionsudbetalinger fra EU. Gruppen har på kort tid indsamlet 76.140 underskrifter.



"Beslutningen om at arbejde for en af de banker, der var mest impliceret i at skabe finanskrisen og den bank, der hjalp Grækenland til at skjule sit underskud før gældskrisen, er endnu et eksempel på den uansvarlig praksis med at skifte fra stillinger i EU til stillinger i det private erhvervsliv, skriver bagmændene bag underskriftindsamlingen.



"Det er skadende for EU's institutioner og om ikke ulovligt, så moralsk forkasteligt," lyder det videre.



Ifølge underskriftindsamlerne er det uansvarligt, fordi det giver ammunition til den EU-skepsis, der florerer i Europa.



Der ud over skriver de, at det er skadeligt i en periode, hvor en stribe store kriser udfordrer Europa. Ikke blot briternes kommende farvel, men også flygtningekrisen og de økonomiske problemer.



Med underskriftsindsamlingen vil de EU-ansatte lægge pres på EU-Parlamentet for at undersøge Manuel Barrosos ageren, stoppe hans pensionsudbetalinger og stramme reglerne for, hvad højt placerede EU-politikere må arbejde med.



Barroso har allerede fået meget kritik for sit jobskifte, blandt andre fra Frankrigs premierminister François Hollande.



"Juridisk er det muligt, men moralsk er det uacceptabelt," sagde Hollande i juli.



José Manuel Barroso var formand for EU-Kommissionen fra 2004 og ti år frem.



Goldman Sachs er en amerikansk investeringsbank, der var dybt involveret i den handel med boliglån, der var med til at udløse finanskrisen.



/ritzau/