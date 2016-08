Venstre-lokalformand afsløret i socialt bedrageri

Den lokale Venstre-formand i Assens Kommune, Carsten Petersen, er dømt for socialt bedrageri. Det skriver TV 2.



Carsten Petersen har ifølge TV 2's oplysninger haft en indtægt på 100.000 kroner ved at sælge forsikring. Men det har han ikke oplyst kommunen om og er derfor ikke blevet trukket i dagpenge.



Venstre-formanden fik ifølge domsudskriften i januar tre måneders betinget fængsel og skulle betale 50.000 kroner tilbage til sin a-kasse.



Carsten Petersen mener, han er uskyldigt dømt. Han siger, at han har sagt til sin sagsbehandler, at han havde tjent de 100.000 kroner. Og derfor behøvede han ikke på sit dagpengekort skrive "ja" til spørgsmålet, om han havde haft indtægter, mens han var på dagpenge.



Ingen erindring



Den forklaring afviste hans sagsbehandler dog i retten. Hun havde ingen erindring om, at Carsten Petersen på noget tidspunkt havde sagt, at han havde tjent penge ved siden af.



I retten forklarede sagsbehandleren videre, at hvis Carsten Petersen havde sagt til hende, at han havde tjent penge ved siden af, havde hun selvfølgelig rådgivet ham til at skrive det på sit dagpengekort, hvilket er en standardprocedure.



Nyheden kommer dagen efter, at en rapport udarbejdet af Kommunernes Landsforening viste, at der bliver opdaget socialt bedrageri for mindst 300 millioner kroner om året.



Det fik en stribe partier til at kritisere udviklingen og arbejde for en strengere kontrol for at mindske bedrageriet.



Det har konsekvenser



Formand for Kommunernes Landsforenings arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg Thomas Kastrup-Larsen (S) advarede om, at det ikke er uden konsekvenser, når borgere snyder i forhold til offentlige ydelser.



"Hvis der er en masse penge, som går til nogen, som ikke er berettiget til at få dem, så har vi ikke råd til at have det velfærdssamfund, som vi gerne vil have," sagde Thomas Kastrup-Larsen til TV2.



Den nye opgørelse fik blandt andre Dansk Folkeparti til at love at kigge på, om man kan gøre det lettere for kommunerne at kontrollere, at der ikke bliver snydt.



"Kommunerne fattes penge, det gør hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at borgerne kun modtager de tilskud og ydelser, som de er berettiget til. Ellers ser man ligesom hos Skat, at nogle modtager noget, de ikke er berettiget til," siger Dansk Folkepartis kommunalordfører, Susanne Eilersen.



/ritzau/