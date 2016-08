Tysk minister erklærer fallit for EU-USA handelsaftale

Selv om ingen vil erkende det, er forhandlingerne om en ny frihandelsaftale mellem EU og USA reelt slået fejl.



Det mener den tyske økonomiminister og vicekansler, Sigmar Gabriel.



Gabriel siger i et interview med tysk tv, at de seneste tre års forhandlinger om den såkaldte TTIP-aftale ikke har bevæget sig fremad.



- Forhandlingerne med USA er i realiteten mislykket, fordi vi som europæere naturligvis ikke kan bøje os for de amerikanske krav, siger han i interviewet med tv-stationen ZDF.



- Intet bevæger sig på det område, tilføjer han ifølge en udskrift af interviewet.



Den transatlantiske frihandelsaftale, TTIP, skal efter planen resultere i verdens største frihandelszone, der vil omfatte omkring 800 millioner mennesker.



Men den har været udsat for skarp kritik på begge sider af Atlanterhavet.



I sidste måned skrev 65 interesseorganisationer et fælles brev til Europaparlamentet.



Her advarede de om, at EU-Kommissionen, der står for forhandlingerne på EU's vegne, overskrider alle røde linjer.



- Ved at ignorere Europaparlamentets anbefalinger om at holde kemikalier ude af TTIP, handler kommissionen vores sundhed, miljø og demokrati bort, hed det blandt andet i brevet.



EU's svenske handelskommissær, Cecilia Malmström, har flere gange sagt, at EU aldrig vil indgå en aftale, hvis den sænker niveauet for beskyttelsen af forbrugerne, fødevaresikkerheden eller miljøet.



I Frankrig er der desuden frygt for, at TTIP-aftalen vil skade landets i forvejen kriseramte landmænd.



/ritzau/dpa