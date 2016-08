Danskerne laver socialsnyd for 300 millioner kroner

Det offentlige mister årligt mindst 300 millioner kroner, fordi borgerne snyder med sociale ydelser.



Det viser en rapport fra Kommunernes Landsforening (KL), skriver TV2. KL har for første gang opgjort, hvor meget socialt bedrageri kommunernes kontrolgrupper opdager.



Nogle borgere får kontanthjælp, selv om de arbejder ved siden af. Andre modtager sygedagpenge, skønt de ikke fejler noget. Forældre skilles pro forma, skønt de stadig bor sammen, fordi en af forældrene så får 100.000 kroner ekstra årligt fra kommunen.



Det samlede snyd med sociale ydelser er formentlig langt mere omfattende end det, kommunerne konkret kender til. It-virksomheden KMD, som før hed Kommunedata, har tidligere skønnet, at der årligt laves socialt bedrageri for mellem 5 og 12 milliarder kroner.



Ballerup Kommunes kontrolgruppe erkender, at de kun fanger en mindre del af socialt bedrageri i kommunen.



"På overfladen kan det godt virke som en dråbe i havet. Men når vi kigger ind i det, så er det jo rigtig mange penge i den kommunale økonomi."



"Her taler vi jo om, at vi også fremover skal have råd til at hjælpe de personer, der er i en vanskelig situation og har et reelt behov," siger Claus Mercebach, som er ydelseschef i Ballerup Kommune.



Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), er formand for KL's arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg. Han advarer om prisen for socialt bedrageri.



"Hvis der er en masse penge, som går til nogen, som ikke er berettiget til at få dem, så har vi ikke råd til at have det velfærdssamfund, som vi gerne vil have," siger Thomas Kastrup-Larsen til TV2.



I Albertslund Kommune efterlyser Jette Lau, som leder kontrolgruppen, bedre regler. De ansatte ville fange flere syndere, hvis de måtte banke på hos mistænkte borgere, mener hun.



"Det gør det sværere for os, og det gør det lettere for dem, der vælger at snyde. De penge, som kommunen har at gøre godt med, de skulle gerne komme de borgere, der virkelig har brug for dem, til gode," siger Jette Lau.



/ritzau/