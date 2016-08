Relateret indhold Tilføj søgeagent Sophie Løhde Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Sophie Løhde

Ældre kan få bobbet håret, pudset sølvtøjet eller selskab på en spadseretur med et klippekort til ekstra pleje. Tilbuddet gælder plejehjem og plejebolig, hvor ældre kan få godt en halv times ekstra hjælp og støtte hver 14. dag. Det koster ét klip på klippekortet.



Det fremgår af sundhedsminister Sophie Løhdes (V) forslag på finansloven for 2017.



Der afsættes 720 millioner kroner over fire år eller 180 millioner kroner årligt. Beløbet går til 165 millioner kroner årligt til klippekortet og 15 millioner kroner årligt til mad på plejehjem. Klippekortet udvider en ordning til de svageste på hjemmehjælp.



Tilbuddene skal ligge ud over den hjælp og pleje, som de ældre allerede får. Pengene skal permanent forbedre tilbuddet til godt 46.000 ældre på landets plejehjem.



De ældre bestemmer selv, hvad de vil bruge klippet til. De kan også vælge at spare op, så de så bruger to eller flere klip på én gang.



Sophie Løhde vil med forslaget give de ældre flere oplevelser og glæder i hverdagen.



- Det er jo meget forskelligt, hvad den enkelte vil prioritere. Men ligegyldigt om det handler om at få hjælp til at løbe ærinder, besøge sin barndomsgade eller sortere gamle billedalbum, så er målet med ordningen, at det skal være med til at give den ældre gode oplevelser og større selvbestemmelse, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.



Ministeren afsætter også flere penge til mad til de ældre. De 15 millioner kroner kan årligt gå til at lave små køkkener eller anretterkøkkener på afdelingerne. Pengene kan også bruges til aktiviteter, hvor de ældre bager eller laver mad.



- For de fleste mennesker er mad forbundet med livsglæde og socialt samvær. Men desværre ser vi ofte, at ældre mister appetitten og glæden ved mad, siger Sophie Løhde.



/ritzau/