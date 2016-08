DF og LA vil bremse flygtninge med penge til nærområder

2016 har budt på 5000 asylansøgere til Danmark, hvilket er langt færre, end regeringen har sat penge af til på finansloven. Det viser en undersøgelse foretaget af De Radikale ifølge Berlingske.



Dermed er der potentielt et milliardbeløb i overskud i udviklingsmidlerne. De penge skal bruges i nærområderne og ikke tages fra bistanden, mener Dansk Folkeparti.



"Det er enormt glædeligt, at de stramninger, der er indført på asylområdet, har virket."



"Pengene til asylansøgere kommer fra udviklingsbistanden og er så trukket hjem, fordi der er kommet så mange flygtninge. Når nu der er ubrugte midler, så ser vi dem gerne brugt i nærområder, så vi kan dæmme endnu mere op for flygtningestrømmen," siger René Christensen, finansordfører ved Dansk Folkeparti.



Dermed er Dansk Folkeparti helt på bølgelængde med De Radikale, der har fokus på, at ubrugte asylmidler ikke bliver hevet ud af udviklingsbistanden og brugt på andre sektorer.



Også Liberal Alliance vil bruge pengene til at skabe bedre forhold for flygtninge i nærområderne.



"Vi ved, at den bedste mulighed for at hindre vandring mod Europa er at sikre ordentlige forhold for flygtninge i nærområderne. Vi kan sikre mad og vand, vi kan sikre, at børnene kan gå i skole, og vi kan investere i konfliktløsning," siger udenrigsordfører Mette Bock.



De sparede milliarder er statskassens penge. Det skal ikke være ministeren, der egenrådigt beslutter, hvad de skal bruges til, mener udenrigsordføreren.



"Det er ikke ligegyldigt, hvordan pengene bliver anvendt i nærområderne. Det er ikke noget, ministeren skal beslutte. Det er noget, vi skal beslutte i fællesskab," siger Mette Bock.



Ifølge De Radikales undersøgelse kan besparelsen ligge et sted mellem én og 2,6 milliarder kroner. Dansk Folkeparti ser gerne, at de bliver brugt målrettet og ikke bliver sendt bredt tilbage til puljen.



"Vi så gerne, at de bliver brugt helt målrettet i nærområderne med det formål at mindske flygtningestrømmen."



"Eksempelvis i kampen mod menneskesmuglere, der jo lover de her mennesker guld og grønne skove i Europa. Der ville vi gerne se på, hvordan man får stoppet det," siger René Christensen.



/ritzau/