Ikke nok med, at den nuværende brasilianske præsident Dilma Rousseff sidder på anklagebænken i en rigsretssag.



Anklagerne vælter - fortsat - også ind mod den tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva.



Brasiliansk politi har fredag indstillet til anklagemyndigheden, at der rejses tiltale mod Lula da Silva og hans kone for korruption i forbindelse med svindel med en luksuslejlighed på et strandresort i Guaruja.



Det oplyser politiet ifølge Reuters.



Tidligere fredag har den brasilianske avis Estado de S. Paulo også skrevet, at politiet i byen Curitiba beskylder Lula da Silva og hans kone for at have modtaget 747.896,54 dollar (omkring 5 millioner danske kroner) fra et byggefirma i relation til lejligheden.



Der er i forvejen anklager på bordet mod Lula da Silva, som politiet længe har efterforsket i forbindelse med en stor korruptionssag om det statslige olieselskab, Petrobras.



Vil lægge kortene på bordet



Den 70-årige Lula anklages for forsøg på at stå i vejen for opklaringen af sagen, og i slutningen af juli oplyste en talsmand for det brasilianske justitsministerium, at Lula da Silva vil blive stillet for retten i forbindelse med sagen om Petrobas.



Ekssenatoren har angiveligt indvilget i at lægge kortene på bordet, og er nu en af anklagemyndighedens vigtigste vidner i sagen.



Men nye anklager kommer altså fortsat frem mod den tidligere præsident.



Lula da Silva var forgænger for den nu suspenderede Dilma Rousseff, som er anklaget for at have forbrudt sig mod loven ved angiveligt at have brugt midler fra statslige banker til at dække over huller i statens budget.



Hun sidder nu i en indledt rigsretssag og forventes at må tage sin endelige afsked i næste uge, som følge af rigsretssagens afgørelse.



