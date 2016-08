S: Skatteministeren har stadig ansvar i skatteskandale

Socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Petersen, er tilfreds med, at Skats øverste chef, Jesper Rønnow Simonsen, er fritstillet efter flere store skandalesager i Skat.



Men hvis skatteminister Karsten Lauritzen (V) tror, at han nu får fred, så har han troet forkert. Ministeren har - set med socialdemokratiske øjne - muligvis også en del af ansvaret. Og i hvert fald et forklaringsproblem, mener Jesper Petersen.



"Det fritager ikke ministeren for ansvar. For eksempel ansvaret for de tre milliarder kroner, vi mistede alene i juli måned sidste år, da udbytterefusionerne ikke blev standset," siger Jesper Petersen.



Der er to sager, der i særlig grad har vakt harme både på Christiansborg og i befolkningen. Det er dels en skandale, hvor udlændinge har lænset den danske statskasse for mere end 12 mia. kroner ved uberettiget at få refunderet skat på aktieudbytter.



Og dels et skrottet it-system, kaldet EFI, der ikke alene var stærkt forsinket men også viste sig, da det endelig kom i drift, at inddrive borgeres gæld til det offentlige på et ulovligt grundlag.



/ritzau/