Pape tordner mod boligskat: Sender folk fra hus og hjem

På en velklippet græsplæne i en solbeskinnet have i Lejre gør den konservative partiformand, Søren Pape Poulsen, det helt klart:



Bliver det ikke billigere at være boligejer, så skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke regne med opbakning fra De Konservative, når han skal lægge sin storstilede plan for dansk økonomi frem til 2025.



"De stigende boligskatter er Danmarks mest utryghedsskabende skat. De tvinger danskere fra hus og hjem," siger Søren Pape Poulsen.



"Det bliver den absolutte topprioritet for Det Konservative Folkeparti."



Direkte adspurgt svarer Søren Pape Poulsen, at partiet prioriterer boligskatter højere end lettelser i topskatten, bedre forhold for iværksættere og skattelettelser til erhvervslivet, som partiet ellers også går ind for.



"I den umådelig svære prioritering er det boligskatterne," siger Søren Pape.



"Lige nu er der stort set ingen, der tager alvorligt, at danskerne bliver plukket i boligskat," siger han og henviser til ejerne af den have med tilhørende hus, som danner ramme om partiets pressemøde i forlængelse af sommergruppemødet.



Ejerne betaler ifølge Pape omkring 35.000 årligt i boligskatter.



"Det er penge, de skal betale for at få lov at bo i deres eget hjem, som de har købt og betalt."



Søren Pape Poulsen gør det klart, at en aftale om boligskat skal indgå i den samlede plan for dansk økonomi frem til 2025. Den skal ikke skubbes til side og forhandles separat, hvis Løkke vil have de seks konservative folketingsmandater bag sin plan.



Men modsat Liberal Alliance, der har gjort sit krav om topskattelettelser til en betingelse for Venstre-regeringens overlevelse, så lader Pape ikke sine krav følge af nogen trusler.



"Det bliver ikke et konservativt parti, der vælter en borgerlig regering," fastslår han.



Konsekvensen, hvis 2025-planen ikke gør det billigere at være boligejer, vil være, at K ikke er med i 2025-planen, fastslår Pape.



Den vil Løkke så skulle finde flertal for på anden vis. Det kan for eksempel ske, hvis De Radikale eller Socialdemokraterne tilslutter sig.



/ritzau/