Skats topchef er fyret

Skandalesagerne i Skat river nu den øverste direktør med i faldet. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har fritstillet Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen med øjeblikkelig virkning. Det oplyser DF's skatteordfører Dennis Flydtkjær, der har fået informationerne bekræftet i Skatteministeriet, til Børsen."Jeg synes, at det er en rigtig beslutning, som skatteministeren har taget i et fritstille Skats direktør. Jeg synes, at det er svært at forestille sig, at man kan fortsætte på en toppost, når man har ansvaret for en styrelse, der er blevet snydt for 12,3 mia. kr. ," siger Dennis Flydtkjær til Børsen.Han fortsætter: "Jeg synes, det er rigtigt, at hvis vi skal have Skat ud af krisen – blandt andet med den plan, der kommer senere i dag - at man får friske kræfter på den øverste stol i Skat."Ifølge DR bliver den nuværende direktør for kundeservice, Merete Agergaard, konstitueret som midlertidig direktør.Klokken 13 præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen regeringens plan for at få Skat på ret køl efter lavinen af skandaler med blandt andet udbyttesvindel for 12,3 mia. kr., ulovlig inddrivelse af gæld og fejlagtige ejendomsvurderinger. På forhånd er det lækket, at der skal tilføres 7 mia. kr. og omkring 1000 nye medarbejdere til Skat. Men ministerens plan indebærer altså også, at Skat skal have en anden rorgænger.I forvejen var presset for Rønnows exit blevet massivt på Christiansborg, hvor skatteordførerne har haft meget, meget svært ved at forstå, at Skats førstemand kunne blive siddende i lyset af omfanget af skandalerne i SkatReaktionen for et år siden, da skandalerne for alvor blussede op, var at sende fem andre chefer i Skat hjem. De fire af dem skal i tjenstlige forhør i efteråret.