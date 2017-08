Uffe Elbæk: Hjælp os med at finde det bedste alternativ til bnp

Eksklusivt for kunder

Det var egentlig opløftende at læse debatredaktør Thomas Bernt Henriksens indlæg "Uffe Elbæks opgør med bnp er nonsens" 11. august.



Børsen har også set skriften på væggen

For ligesom vi gør i Alternativet, ønsker Bernt Henriksen et "bedre...