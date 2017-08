Debat: Sats ikke din pensionsopsparing på iværksættere

Eksklusivt for kunder

Af Søren Hougaard , adm. direktør , AMS Group A/S

Opinion Af Søren Hougaard , adm. direktør , AMS Group A/S

Det er en populær opfattelse, at folk bør investere deres pensionsmidler i iværksættervirksomheder. Opfattelsen bunder i en idé om, at der mangler risikovillig kapital kombineret med, at mange start-up virksomheder ikke får udnyttet deres vækstpotentiale...