Debat: Jordemødre på arbejdspladsen hører ikke til på statsbudgettet

Atp, Tdc, Aller, Tryg Forsikring, Københavns Kommune m.fl. drager allerede omsorg for deres gravide medarbejdere ved at sikre, at de altid kan komme i telefonisk kontakt med en erfaren jordemoder, når de er i tvivl om noget i forbindelse med graviditeten.

Foto: Arkivfoto: Søren Bidstrup/Scanpix