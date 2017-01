Davos: Niels Bjørn Christiansen underskriver Davos-pagt

OPINION - DAVOS - Topchefen i Danfoss, Niels Bjørn Christiansen, melder sig som en af de første danske topchefer som underskriver af det verdensøkonomiske topmødes hensigtserklæring om at tage et opgør med kvartalskapitalismen og i højere grad inddrage samfundshensyn i forretningsstrategien.



”Jeg har skrevet under. Jeg har været erklæringen igennem, og den matcher meget godt, hvad vi allerede står for som virksomhed og i øvrigt har tilsluttet os i forskellige sammenhænge,” siger Niels Bjørn Christiansen i et interview med Børsens debatredaktør, Thomas Bernt Henriksen.



Det er i dag kl. 11.15, at Jim Hagemann Snabe, bestyrelesmedlem i World Economic Forum, i en debat i topmødets store kongressal i Davos diskuterer hensigtserklæringen eller erhvervslivets Davos-pagt med de 3000 deltagere.



Formålet med pagten er at forpligte det internationale erhvervsliv til at inddrage samfundshensyn i deres forretningsstrategi.



Tage udfordringen alvorligt



”Hvis min underskrift kan være et signal om, at virksomhederne tager udfordringen fra automatiseringen og robotterne alvorligt, så deltager jeg gerne,” siger Niels Bjørn Christiansen.



Han siger, at han på topmødet fornemmer en ydmyghed for de politiske strømninger, som i det seneste år har udløst brexit og sendt Donald Trump ind i Det Hvide Hus og en ydmyghed over for at se på konsekvenserne af den 4. industrielle revolution.



Der er en vis ydmyghed over for problemstillingen, og en åbenhed over for at finde løsninger, så fordelene ved automatiseringen bliver rimeligt fordelt.



”Diskussionerne i Davos afspejler den igangværende debat om eliten over for den brede masse. Der er en vis ydmyghed over for problemstillingen, og en åbenhed over for at finde løsninger, så fordelene ved automatiseringen bliver rimeligt fordelt. Og diskussionerne viser, at der er gode muligheder for, at vi får dem med, som bliver ramt af de negative konsekvenser,” siger Niels Bjørn Christiansen.



Niels Bjørn Christiansen er ikke den eneste topchef, som er i Davos. Carlsbergs adm. direktør, Cess t’ Hart, er også i Davos, og er positiv over for hensigtserklæringen fra World Economic Forum. Han afviser ikke at skrive under.



Vi skal tænke på i dag og i morgen

”Det skal jeg ikke afvise. Det ligger i vores dna og er helt i den gamle bryggers ånd, at vi både skal tænke på i dag og i morgen,” siger Cees t’ Hart og henviser til, at Carlsberg på grund af sin fundats støtter forskning og innovation gennem Carlsbergfondet. Formanden for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, er også i Davos.



Niels Bjørn Christansen er formand for det digitale vækstpanel, som regeringen har nedsat, og mener, at Davos-mødet er med til at understrege, at opgaven for Danmark er genopfinde og videreudvikle den danske model.



"Vi skal have bygget kompetencerne, og vi skal tage ansvar for at uddanne arbejdsstyrken,"



”Vi skal have bygget kompetencerne, og vi skal tage ansvar for at uddanne arbejdsstyrken. Vi kan se, at vi samtidig med, at maskinerne overtager nogle af jobfunktionerne, så kommer vi også til at mangle arbejdskraft. Der er mere på paletten end normalt,” siger Niels Bjørn Christiansen og ser hele udviklingen som ny fase af industrialiseringen.



Skal gøre det igen



Danmark har ifølge Niels Bjørn Christiansen tidligere håndteret sådanne transformationsperioder, hvor nye jobs erstattet gamle, og det kan vi gøre igen.



”Det handler om at skabe en ramme. Vi kan gøre som sidst, nemlig at fjerne jobs, før vi skaber de nye. Eller vi kan forsøge i stedet at håndtere fordel og ulemper ved automatiseringen,” siger Niels Bjørn Christiansen, som tager to ting med fra årets Davos-møde.



”Den første er, at vi i ude i virksomhederne er på en stejl læringskurve, når det gælder digitaliseringen. Vi er som topchefer nødt til at sætte os ind i udviklingen,” siger han og tilføjer, at alle topchefer har brug for at være dygtigere.



”Det andet er, at vi skal vænne os til permanent højere usikkerhed. Usikkerheden i verden er vokset, og vi skal håndtere den usikkerhed bedre end tidligere. Vi vil så finde ud af, at vi godt kan leve med usikkerhed,” siger Niels Bjørn Christiansen med tydelig adresse til den usikkerhed, som ligger forude i 2017 med valg i Tyskland, Frankrig og Holland.