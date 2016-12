Debat: I tager penge fra andre skattebetalere, utaknemmelige velfærdsunger

"Det hele bunder i, at ungdommen vokser op med, at velfærdgoder bliver serveret og ser det som en obligatorisk ret. Dog er det let at forglemme, at disse velfærdsgoder skal betales af andre"

Tusindvis af unge studerende ruller demonstrerende over skærmen. De er skuffede over, at der nu bliver indsat en lille begrænsning på alle de gaver, det offentlige giver os. For mig at se har vi at gøre med forkælede velfærdsunger, der brokker sig over, at lommepengene nu lyder på 300 kr. ugentligt, hvor de før var 500 kr. Hold da op, hvor er det synd for jer.Selvom jeg selv snart befinder mig i aldersgruppen, der skal ud og vælge videregående uddannelse – og derved i målgruppen for at demonstrere – giver det god mening for mig, at de valgte på Christiansborg udøver et tiltag, der umuligt gavner dem i meningsmålingerne.Det hele bunder i, at ungdommen vokser op med, at velfærdgoder bliver serveret og ser det som en obligatorisk ret, som alle har muligheder for at få. Dog er det let at forglemme, at disse velfærdsgoder, der anses som gratis, skal betales af andre. Ingenting er gratis; der er blot andre, der betaler.Pengene skal betales af den enlige mor, der arbejder hårdt for at have råd til gode julegaver til børnene. De skal betales af iværksætteren, der kæmper for at tjene nok penge til at ansætte en medarbejder med høje lønninger og høj skat i Danmark. Og de skal betales af familiemoderen, der knokler ekstra på arbejde for at kunne sende ungerne på sommerferie, men bliver holdt tilbage af topskat.Det er bekymrende at se, at vi får serveret velfærdgoder gennem modermælken og derfor ikke evner at tænke os til, hvordan livet vil være uden. Vi tager det for givet.En ting er, vores uddannelse i forvejen er "gratis", men vi får endda penge for at tage en uddannelse i form af uddannelsesstøtte. Undskyld mig, men hvor meget vil I have? Blev jeres juleaften også ødelagt, fordi ikke hele jeres ønskeseddel blev opfyldt? Jeg frygter oprigtigt, at vi på nuværende tidspunkt overværer en hel generation, der skyller ind over os, som ikke kan tænke selv uden at mor (det offentlige), står klar med sutteflaske, rent vasketøj og skattefinansierede ydelser og muligheder.Den tid, de studerende bruger på at demonstrere, kunne passende anvendes til omdeling af morgenaviser – så får de råd til uddannelse nummer to, tre og fire. Friheden til uddannelse er fantastisk, men vi bør have for øje, at den frihed, der gives, tages fra andre skattebetalere.