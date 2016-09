Debat: Så let ryger ejendomsskatten over 100 pct.

Eksklusivt for kunder

Diploma of Legal Studies (Cambridge)

Af Jens Frederik Hansen , cand. jur. , Diploma of Legal Studies (Cambridge)

Opinion

Forslag om avanceskat på ejendomme er ikke blot at smide regningen i børneværelset. Det er at sende den helt ned til børnebørnene. Og den skal være langt højere end 70 pct.



