Dansk rente i laveste niveau i to år

Når der er uro et eller andet sted i verden, så ved investorerne godt, hvor de skal placere deres penge og det er noget der er godt for dansk økonomi og de danske boligejere.



Der er fornyet politisk uro i Tyrkiet og det sender renten på den danske 10-årige statsobligation ned i 0,28 pct. ned med 5 basispoint, og med det fald er renten på den 10-årige statsobligation nede i det laveste niveau siden den 8. november 2016.



Den lave rente skyldes Tyrkies fængsling af den amerikanske præst Andrew Brunson.



Han har siddet fængslet i Tyrkiet siden det mislykkede kupforsøg i Tyrkiet i 2016, hvor den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoğan påstår, at Brunson har stået i ledtog med Fetullah Gülen, som Erdogan hævder orkestrerede kupforsøget i sommeren 2016.



Ud over støtte til kupmagere er han også beskyldt for at sympatisere med den forbudte kurdiske frihedsbevægelse PKK.



Grundløse anklager



Brunson risikerer op til 35 år i fængsel, men USA' udenrigsministerium mener, at anklagerne er fabrikerede og grundløse og USA anklager Erdogan for at bruge Brunson som gidsel for at få USA til at udlevere Fetullah Gülen.



Oprindeligt så det ud til, at USA's præsident Donald Trump og Erdogan var nået frem til en aftale om, at Brunson skulle frigives, men Tyrkiet ændrede i sidste øjeblik aftalen og i stedet for at frigive Brunson og sende ham til USA blev Brunson overført til husarrest i Tyrkiet.



Efter at Tyrkiet brød aftalen vedtog USA sanktioner mod den tyrkiske justitsminister, Abdulhamit Gül, og indenrigsminister Suleyman Soylu, som begge spillede en ledende rolle, da Brunson blev anholdt i 2016.



Deres ejendomme og værdier, der kanaliseres gennem USA, bliver indefrosset.



Erdogan har svaret igen med sanktioner mod USA's justitsminister, Jeff Sessions, og USA's indenrigsminister.



Nye sanktioner



Fredag svarede Trump så igen med en besked på Twitter, hvor Trump skrev, at han har givet sin finansminister ordre om at fordoble toldsatserne på stål og aluminium fra Tyrkiet.



"Aluminium vil nu være 20 procent og stål 50 procent. Vores forhold til Tyrkiet er ikke godt på dette tidspunkt," skrev Trump.



Erdogan advarer USA mod at gøre alvor af sine trusler om at fordoble toldsatserne på stål og aluminium fra Tyrkiet.



Det tyrkiske udenrigsministerium oplyser, at det vil skade forholdet mellem de to lande og sværger at gøre gengæld.



"USA burde vide, at det eneste, der vil komme ud af sådanne sanktioner og et sådant pres, vil være at skade vores forhold som allierede," skriver udenrigsministeriet i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.



Lira under enormt pres



Som en reaktion på striden mellem USA og Tyrkiet er den tyrkiske valuta kommet under et enormt pres.



Liraen blev fredag svækket med mere end 13 pct. over for dollaren. På et tidspunkt var liraen nede med så meget som 18 pct., hvilket så var det største fald siden Tyrkiet blev ramt af en finansiel krise i 2001.



Det store fald i den tyrkiske lira er et stort problem for den tyrkiske økonomi, vurderer Danske Bank.



"Godt nok vil den svagere valuta nok føre til en stigning i eksporten og turisme. Men i løbet af de senere år har mange Tyrkiske virksomheder og husholdninger optaget lån i udenlandsk valuta, så omkring 40 procent af de tyrkiske bankers aktiver nu er lån udstedt i udenlandsk valuta (primært dollars)," skriver Danske Bank i en kommentar til udviklingen.



"Det store fald i valutaen betyder, at det bliver meget dyrere for låntagerne at servicere og tilbagebetale lånene til bankerne. Så hvis den tyrkiske Lira fortsætter sit frie fald kan det føre til en alvorlig bankkrise i Tyrkiet. Det er i høj grad også det investorerne er nervøse for, og som får dem til at trække sig ud af Tyrkiet. Derved er landet ved at blive fanget i en ond fælde, hvor faldet i valutaen fører til yderligere fald," skriver Danske Bank videre.



Finansverden fører krig mod Tyrkiet



Erdogan har i vanlig stil beskyldt udlandet for problemerne, hvor Erdogan mener, at det er den internationale finansverden, der fører krig mod Tyrkiet.



Hvad Erdogan vælger at gøre for at understøtte den tyrkiske økonomi er usikkert, da Erdogan tidligere har modsat sig, at den tyrkiske nationalbank hæver renten.



Spørgsmålet er så hvad Tyrkiet kan gøre for at bremse liraens deroute og bremse de meget voldsomme rentestigninger i Tyrkiet, hvor renten på den 2-årige tyrkiske statsobligation strøg op i 25 pct.



En oplagt mulighed vil ifølge Danske Bank være den tyrkiske finansminister, Berat Albayrak, der så også er Erdogans svigersøn, kontakter IMF og spørger om hjælp.



"Men vi har svært ved at se Erdogan acceptere de stringente krav, som et IMF komme med. Så er det mere sandsynligt, at Erdogan vil spørge Rusland og eventuelt Kina om hjælp eller overveje at indføre kapitalkontrol, skriver Danske Bank.