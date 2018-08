Økonomer: Stille fremgang i industrien, men global usikkerhed truer

Pæn efterspørgsel på flere af de danske eksportmarkeder bidrog til en behersket fremgang for industrien i Danmark i juni. Fremadrettet trues udviklingen dog af handelskrig og mangel på arbejdskraft.



Det vurderer makroøkonom Søren V. Kristensen fra Sydbank, efter at tal fra Danmarks Statistik viste en stigning i industriproduktionen på 0,3 pct. på månedsbasis.



- Det ser ud til, at opsvinget på de fleste af vores eksportmarkeder vil fortsætte med at være solidt i de kommende kvartaler, skriver Søren V. Kristensen i en kommentar.



Han peger samtidig på, at produktivitetsforbedringer og løntilbageholdenhed er understøttende for de danske virksomheders muligheder på eksportmarkederne.



- Det giver bedre muligheder for de danske eksportvirksomheder, der for tiden er udstyret med en god konkurrenceevne, men det betyder til gengæld også, at der er plads til stigende lønninger i de danske industrivirksomheder i den kommende tid, skriver Søren V Kristensen.



Af trusler peger han på manglen på arbejdskraft og truslen fra den verserende handelskrig mellem USA og Kina. Handelsproblematikken understreges også af cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken, som ser en mulig effekt på de danske industrivirksomheder.



- Fremadrettet er der en del usikkerheder fra den globale økonomi. Risikoen for en handelskrig kan bremse virksomhedernes lyst til at investere, og det kan få indflydelse på industriproduktionen. Endvidere er der også stor usikkerhed omkring udfaldet af brexit, skriver Jes Asmussen i en kommentar.



Han bakkes op af cheføkonom i Nykredit Tore Stramer, som vurderer, at handelskrigen udgør den største risiko mod dansk industri.



- Hvis handelskrigen eskalerer, så har den potentiale til at give et dyk i industriproduktionen herhjemme, da mere end halvdelen af den samlede vareeksport leveres direkte fra industrivirksomhederne, skriver Tore Stramer.



Også i Tyskland, som er Danmarks største samhandelspartner, er der kommet tal for industriproduktionen, og her var der tale om et fald på 0,9 pct. på månedsbasis.



