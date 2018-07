Bank of Japan fastholder pengepolitik uden de frygtede stramninger

Relateret indhold Artikler

Den japanske centralbank, Bank of Japan, besluttede som ventet at fastholde indlånsrenten på minus 0,1 pct.



Dermed blev der ikke tale om stramninger som rygterne ellers har slået på over de seneste uger.



Bankens Styrelsesråd besluttede samtidig at tillade større udsving i den tiårige rente end hidtil, mens fastholdt et mål om en tiårig rente på omkring nul pct.



Centralbanken vil yderligere øge aktivopkøb i det bredere Topix-marked frem for i den snævrere kreds af Nikkei-aktier.



Bank of Japan understreger, at renten vil blive holdt fast på et "meget lavt niveau" i udvidet tidsperiode.



Umiddelbart reagerer markederne med skuffelse, idet spekulationer over de seneste uger har slået til lyd for en opstramning af pengepolitikken og en begyndende vej væk fra de ekstraordinære massive lempelser, der for fem år siden blev indført for at vriste Japan ud af årtiers deflation.



Men de massive lempelser har ikke fået bugt med de inflationære tendenser, og Bank of Japan nedjusterer da også inflationsprognosen for såvel i år som for næste år og 2020.



Alligevel fastholder centralbanken inflationsmålet på 2 pct., men i anerkendelse af vanskelighederne revideres prognosen til det finanspolitiske år 2020.



Som noget nyt vil banken forsøge sig med fremtidige indikationer for at undgå spekulative rentebevægelser som det er set de seneste uger.



I valutamarkedet svækkedes yen umiddelbart til 111,40 yen per dollar fra 110,90 yen per dollar, men markedet er efterfølgende i fuld gang med at stabilisere sig på 111,15 yen niveauet.



/ritzau/FINANS