USA skal låne endnu mere i andet halvår

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske stat drives med kæmpe underskud, og derfor vil landets finansministerium fortsætte med at udstede flere og flere obligationer til at finansiere minusset - altså låne endnu mere. Mandag kom det frem, at man i andet halvår nu planlægger endnu flere udstedelser end oprindeligt.



Det amerikanske finansministerium venter nu at skulle udstede nye obligationer til en værdi af samlet 769 mia. dollar i andet halvår. Det er fordelt på 329 mia. dollar i tredje kvartal , hvilket er 56 mia. dollar mere end tidligere spået, og 440 mia. dollar i fjerde kvartal.



Det oplyste finansministeriet i en meddelelse mandag med løfte om yderligere detaljer på onsdag.



Med den nye prognose er den amerikanske stat på vej til at låne 1330 mia. dollar i hele 2018, har Bloomberg News beregnet.



Det stigende lånebehov skyldes den amerikanske skattereform, som blev vedtaget sidste år, som medfører skattelettelser i omegnen af 1500 mia. dollar, mens USA's kongres samtidig godkendte en budget, der løber til og med september, med øgede udgifter på 300 mia. dollar.



I de første ni måneder af det nuværende budgetår er det amerikanske statsunderskud vokset til 607 mia. dollar - en stigning på 16 pct. Men det ventes, at underskuddet de kommende år bare vil vokse og vokse. Senest har kongressens eget budgetkontor spået, at underskuddet i budgetåret 2020 vil nå 1000 mia. dollar.



/ritzau/FINANS