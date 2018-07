Den samlede økonomiske tillidsindikator for eurozonen faldt i juli til 112,1 fra 112,3 måneden før. Økonomerne havde ventet en tilbagegang til 112,0 ifølge et estimat fra Bloomberg.



Indekset er sammensat af en række erhvervs- og forbrugerindikatorer udført for EU-Kommissionen.



Tungest vejer industritilliden, som faldt til 5,8. Her var der ventet indeks 6,7 ifølge Bloombergs rundspørge, efter at indekset viste 6,9 måneden før.



Tilliden i det næstvigtigste indeks, servicesektoren, steg til 15,3 i måneden fra 14,4. Her havde økonomerne ventet et fald til 14,2.



Den indikator, der afspejler forretningsklimaet med et mere dybdegående blik inden for industrien, blev opgjort til 1,29.



Det var svagere end ventet blandt økonomerne, der havde sigtet efter et indeks på 1,35 efter 1,38 måneden før.



/ritzau/FINANS