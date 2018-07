Økonomien voksede mere end ventet i Sverige i andet kvartal og det styrkede umiddelbart den svenske krone. Men fremtiden ser lidt mindre optimistisk ud for den svenske økonomi. Svenskerne kan have svært ved at holde dampen oppe.



Det vurderer Sydbanks makroøkonom Søren V. Kristensen.



- Det er dog tegn på, at svenskerne skal huske at nyde væksten lidt ekstra, mens de har den. I løbet af andet kvartal trak de svenske forbrugere nemlig som vanligt en stor del af læsset, da privatforbruget voksede med hele 0,9 procent sammenlignet med første kvartal, skriver Søren V. Kristensen i en kommentar.



Det svenske detailsalg, der blev offentliggjort i sidste uge, vidner om, at forbrugerne i slutningen af kvartalet skruede lidt ned for forbruget. Det kan ifølge Søren V. Kristensen hænge sammen med, at der i slutningen af sidste år var store prisfald på det svenske boligmarked.



- Erfaringen viser nemlig, at det som regel efterfølges af en svagere udvikling i svenskernes privatforbrug. Simpelthen fordi friværdierne skrumper eller i nogen tilfælde endda bliver negative. Hvis det for alvor bliver tilfældet, så vil det trække spor ind i svensk økonomi, hvor væksten som nævnt har været meget bundet op på privatforbruget, skriver makroøkonomen.



Den foreløbige opgørelse af BNP i andet kvartal på kvartalsbasis steg 1,0 pct., mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en stigning på 0,5 pct.



Søren V. Kristensen venter, at svenskerne får svært ved at holde dampen oppe i resten af året sammenlignet med første halvdel af året.



- Indtil videre går det dog meget godt, og væksten lander med stor sandsynlighed et stykke over 2 pct. i 2018. Det bør også åbne døren for, at Sveriges Riksbank kan hæve renten i slutningen af året, slutter Søren V. Kristensen.



På årsbasis steg BNP i kvartalet 3,3 pct. mod ventede 2,6 pct.



I krydset mellem svenske kr. og danske kr. er den svenske valuta blevet styrket. Kort efter opgørelsen af BNP skal der 0,7269 kr. til for at købe en svensk kr., mens der inden BNP opgørelsen skulle 0,7229 kr. til for at købe en svensk kr.



/ritzau/FINANS