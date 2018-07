Økonomien voksede mere end ventet i Sverige i andet kvartal og det styrkede umiddelbart den svenske krone.



Den foreløbige opgørelse af BNP i andet kvartal på kvartalsbasis steg 1,0 pct., mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en stigning på 0,5 pct.



På årsbasis steg BNP i kvartalet 3,3 pct. mod ventede 2,6 pct.



I krydset mellem svenske kr. og danske kr. er den svenske valuta blevet styrket. Kort efter opgørelsen af BNP skal der 0,7269 kr. til for at købe en svensk kr., mens der inden BNP opgørelsen skulle 0,7229 kr. til for at købe en svensk kr.



