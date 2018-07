Der er stor sandsynlighed for, at Bank of England hæver renten på sit pengepolitiske møde torsdag i næste uge. Det rapporterer Bloomberg News med henvisning til en rundspørge blandt økonomer.



I alt 46 ud af 58 af de adspurgte økonomer regner med en renteforhøjelse på 25 basispoint til 0,75 pct. De resterende venter en uændret rente.



Allerede i juni stemte tre af de stemmeberettigede ni medlemmer af centralbankens rentekomité for at hæve renten.



Samtidig har de seneste nøgletal været stærke. Detailsalget fraregnet benzinsalget steg i maj med 4,5 pct. på årsbasis, og i juni var fremgangen på 3 pct.