Renterne på statsobligationer svingede lidt til begge sider fredag, men uden for alvor at sætte en ny retning efter morgenstundens stigninger.



Både det europæiske og amerikanske rentemarked blev sendt i svingninger torsdag af rentemødet i Den Europæiske Centralbank (ECB), mens fredagens vigtigste impulser kom fra den amerikanske vækstrapport.



Ved lukketid lå den toneangivende tiårige danske statsobligation til en rente på 0,35 pct., hvilket er omtrent 1 basispoint højere end ved dansk lukketid torsdag.



Renten holdt sig i et snævert interval på godt halvandet basispoint hele handelsdagen, hvor den først fulgte aktiemarkedets stigninger, men blev sendt lidt tilbage af den svage inflation i USA i andet kvartal.



Her steg kernepriserne i Core PCE-måleren kun 2 pct. på kvartalsbasis, hvor der var ventet 2,2 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Det kan indikere lidt lavere tempo i rentestigningerne fra USA's centralbank, Federal Reserve.



Derudover var væksten i det amerikanske bruttonationalprodukt på 4,1 pct. og dermed kun lidt under estimatet på 4,2 pct.



Dagens sidste nøgletal, forbrugertillidsindsket fra University of Michigan, fik ikke indflydelse på markedet, selv om det viste en lille oprevidering af juli-målingen.