Spotpriserne på containerfragt på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa er på det højeste niveau i et år.



Det viser rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som A.P. Møller-Mærsks Maersk Line.



Raterne på Asien til Nordeuropa steg i denne uge med 7,3 pct. til 926 dollar, og man skal dermed helt tilbage til uge 32 i 2017 for at finde et tilsvarende højt niveau.



Dermed fulgte prisen på Asien-Europa nogenlunde den generelle udvikling på containermarkedet, da det overordnede rateindeks Shanghai Containerized Freight Index steg med 8,8 pct. i den forgangne uge til 863,59.



Indekset er dermed ikke langt fra dette års top på 883,59 i starten af februar.



SCFI-indekset sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden.



Asien-Europa-ruterne vægter 20 pct. i indekset og er blandt de vigtige ruter, da containerrederiernes allerstørste skibe kun kan sejle her.



Det skyldes, at containerskibene stikker så dybt, at mange havne ikke kan tage imod dem.