Den Europæiske Centralbank fastholder som ventet renten

Helt som ventet fastholder Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag renten.



Indskudsrenten er således fortsat fremadrettet på minus 0,4 procent, skriver ECB i en pressemeddelelse.



Allerede efter mødet i juni oplyste centralbanken, at den forventer at fastholde renten på det nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019. Den melding gentages efter torsdagens møde.



Konklusionerne fra mødet er derfor også helt som ventet. Det skriver chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit i en kommentar.



- Efter junis store annonceringer fra centralbanken omkring forlængelse af opkøbsprogram og præcisering af, hvornår renterne tidligst vil blive hævet, så var dagens møde en formalitet - i hvert fald beslutningsmæssigt.



- ECB-medlemmerne kunne næsten lige så godt være smuttet lidt tidligt på deres sædvanlige augustferie, skriver han.



Der rokkes heller ikke ved planerne om at afslutte tilbagekøbsprogrammet af obligationer efter torsdagens møde. Det blev annonceret i september 2014 for at sætte gang i væksten i europæisk økonomi.



Heller ikke privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank er overrasket over ECB.



Hun peger på, at konklusionerne var givet på forhånd, og at de negative konsekvenser af en handelskrig i stedet var på dagsordenen.



- Dårligere vækstudsigter for global økonomi som følge af handelskrig er langt fra velkomne i Frankfurt, hvor ECB stadig kæmper med at få inflationen bragt i vejret, skriver hun i en kommentar.



- Den fortsat lave inflation betyder, at vi efter vores vurdering skal helt frem til slutningen af 2019, før det er realistisk med en renteforhøjelse.



Opkøbsprogrammet, der gradvist er blevet droslet ned, vil stadig udgøre 30 milliarder euro om måneden til og med september. Derpå vil det efter planen blive halveret indtil årets udgang. Herefter er det helt slut for denne gang.



/ritzau/