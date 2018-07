Fed-chefer vil have rentekurve-garanti fra Powell

Relateret indhold Artikler

Formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, er under pres for at tilpasse bankens pengepolitik, så den undgår en situation med en negativ rentekurve.



Det skriver Bloomberg News.



Det er flere af cheferne for Federal Reserves distrikter, der er 12 i alt, som ønsker, at Federal Reserve skal gå varsomt frem med renteforhøjelser for at undgå, at den korte toårige rente bliver højere end den længere tiårige rente.



Årsagen er, argumenterer distriktscheferne, at en negativ rentekurve har vist sig som en pålidelig vejrhane, der kan spå om recession i USA. De seneste syv recessioner gennem de seneste 50 år har da også forud set rentekurven gå i minus.



På den baggrund ønsker man, at Powell, som har været formand for centralbanken siden februar i år, og som har siddet for bordenden ved to renteforhøjelser, en i marts og en i juni, skal give markedet en slags garanti, eller "udstede en put option", mod en negativ rentekurve.



På samme måde som den tidligere formand Alan Greenspan i sin tid udstedte en garanti - eller en "put" - over for aktierne, at hvis de faldt mere end 20 pct., så ville centralbanken aggressivt sænke renten for at øge likviditeten i markedet og motivere til øget risikoappetit.



Ifølge Bloomberg News er Jerome Powell dog ikke parat til at lade rentekurven afgøre rentepolitikken.



Rentekurven er gennem 2018 faldet kraftigt og ligger på 30 basispoint onsdag. Trods et løft i kurven den seneste uge fra 24 basispoint er niveauet stadig det laveste i 11 år.



Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC), holder sit næste rentemøde den 31. juli og 1. august, hvor Jerome Powell, der er udpeget af præsident Donald Trump, skal sidde for bordenden ved det første møde, siden Trump nu to gange i sidste uge kraftigt har kritiseret centralbanken for at hæve renten og ødelægge Trump-administrationens arbejde med at styrke væksten og konkurrenceevnen.



/ritzau/FINANS