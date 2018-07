Beskæftigelsen når historiske højder

Relateret indhold Artikler

Antallet af beskæftigede på det danske arbejdsmarked var historisk højt i maj, viser tal fra Danmarks Statistik.



2.743.400 personer var således i arbejde, hvilket er det højeste antal nogensinde.



Og der kan være mere i vente, mener makroøkonom Søren Kristensen fra Sydbank.



- Der er udsigt til, at opsvinget fortsætter i landene omkring os, og det vil have en afsmittende effekt på dansk økonomi, hvor vi også er klar til at tage imod den ekstra efterspørgsel, der kommer, siger han.



I maj var der 4800 flere i job end måneden før.



Tallet omfatter alle lønmodtagere i danske virksomheder uanset alder, og om de bor i Danmark eller ej.



/ritzau/