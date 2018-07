Selv om rentekurve, forskellen på den tiårige og den toårige rente i USA, fredag rejser sig, så advarer chefen for Federal Reserve i St. Louis, James Bullard om, at kurven kan vende rundt, gå i minus, i en nær fremtid. Og det kan signalere recession.



- Det er substantiel risiko for en vending i rentekurven i prognoseperioden, hvis FOMC fortsætter på dens nuværende kurs, sagde Bullard i en tale i Glasgow, Kentucky.



FOMC står for "Federal Open Market Committee", og det er den amerikanske centralbanks styrekomite, som træffer rentebeslutningerne. Dens prognose horisont er på op mod toethalvt år.



Centralbanken har hævet sin toneangivende rente to gange i 2018, og den indikerer fortsat "gradvise forhøjelser" fremadrettet, hvilket vil sige to mere i år fulgt af yderligere i 2019.



Det betyder, at der er opadgående pres på den toårige rente, mens den lange rente gennem 2018 er presset nedad af politisk usikkerhed og relativt lav inflation, og derfor er rentekurven fladet ud til 29 basispoint - trods en stigning på 5 basispoint fredag.



Bullard peger på, at der siden december har været en udvikling, som har presset rentekurven yderligere ned, og en negativ rentekurve er derfor "en reel mulighed".



Rentekurven følges tæt, fordi den forud for de seneste syv recessioner i USA er gået i minus - altså den tiårige rente er dykket under den toårige.



- En omvendt rentekurve er et naturligt negativt signal for økonomien. Det fordrer de pengepolitiske beslutningstagers opmærksomhed.



- Taget en tam amerikansk inflation i betragtning er det unødvendigt at presse den pengepolitiske normalisering så meget, at rentekurven vender rundt.



Bullard pegede i talen ifølge Bloomberg News på, at såfremt de lange renter bliver på det nuværende niveau - noget under 3,0 pct. - og centralbanken hæver sin rente to gange mere, som indikeret på det seneste rentemøde, så vil rentekurven være negativ mod slutningen af året.



- Den enkleste måde at undgå en negativ rentekurve på kort sigt, er hvis beslutningstagerne er forsigtige med at hæve den toneangivende rente.



Fredag stiger renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation dog med 5 basispoint til 2,89 pct., mens den toårige rente ligger stort set uændret i 2,60 pct.



Den lange rente stiger, da nervøse investorer fredag fravælger aktierne og finder sikker havn i guld, sølv, schweizerfranc og yen frem for i statsobligationer, mens to dages kritik fra USA's præsident, Donald Trump, af Federal Reserves renteforhøjelser holder den korte rente i ave.



/ritzau/FINANS