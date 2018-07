Fed-chef: Endnu ikke fuld beskæftigelse i USA

Relateret indhold Artikler

Selv om den amerikanske arbejdsløshed ligger i rekordlave niveauer, så tror formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, at der stadig er lidt mere slæk i arbejdsmarkedet, og at USA ikke helt har nået fuld beskæftigelse.



Det kom frem, da Federal Reserves topchef onsdag vidnede for udvalget for finansiel service i Repræsentanternes Hus, skriver Bloomberg News.



"Vi har brug for folk. Vi har brug for flere folk, der skal fylde de jobs, der vil åbne sig. Vi er tæt på fuld beskæftigelse, men måske ikke helt derhenne," sagde Jerome Powell.



Onsdag offentliggjorde Federal Reserve dog også sin månedlige Beige Book-rapport. Det er en anekdotisk samling af indtryk fra centralbankens 12 distrikter frem til den 9. juli, og rapporten vidnede dog om, at flaskehalsproblemer i arbejdsmarkedet er tiltagende.



Det er et centralt spørgsmål, for med en rekordlav arbejdsløshed i USA, er der frygt for, at flaskehalse, mangel på arbejdskraft, kan medføre inflation og behov for flere renteforhøjelser end ellers, hvilket kan sætte en bremse på væksten. Med fuld beskæftigelse menes også, at arbejdsløsheden bliver så lav, at den begynder at skabe uønsket inflation.



"Alle distrikter rapporterede, at arbejdsmarkederne var stramme, og mange sagde, at manglende mulighed for at finde arbejdere begrænsede væksten," hed det i Beige Book.



I juni var arbejdsløsheden i USA på 4,0 pct. Det var en stigning fra 3,8 pct. i maj, det laveste siden 1969. Der blev skabt flere nye arbejdspladser i juni, men samtidig, og det var den gode nyhed, meldte 600.000 nye sig ind i jobmarkedet, hvorfor arbejdsløsheden steg.



På den baggrund kunne det amerikanske arbejdsministerium konstatere, at også i juni holdt lønstigningerne sig på et moderat niveau på 2,7 pct.



/ritzau/FINANS