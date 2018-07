Feds topchef: Balanceret inflationsrisiko - ingen recession forude

Chefen for Federal Reserve, Jerome Powell, anser, at inflationsrisikoen i det store hele er "balanceret", efter at inflationen i USA er nået i nærheden af bankens mål på "symmetriske" 2 pct. om året. Den flade rentekurve holder banken øje med, men man ser ingen tegn på recession.



Det sagde han onsdag, da han vidnede for komiteen for finansiel service i Repræsentanternes Hus, ifølge Bloomberg News.



"I lang tid var inflationen under målet, og vi skubbede til den."



"Vi har stort set nået det symmetriske mål på 2 pct. Så det er neget tæt, og jeg mener, at risiciene er stort set balancerede fra dette punkt og fremefter," sagde Powell, som dog tilføjede at centralbanken fortsat er "en smule mere bekymret for lavere inflation" end for højere.



Inflationen nær målet



I maj steg kerneinflationen, PCE Core, til 2,0 pct. fra 1,8 pct. i april. Det var første gang siden 2012, at Federal Reserves foretrukne inflationsmål nåede 2,0 pct.



Jerome Powell vidnede også tirsdag i det amerikanske senats bankkomite. Her sagde topchefen, at gradvise renteforhøjelser fortsat er vejen frem "for nu". Det betyder, at der fortsat er udsigt til to renteforhøjelser yderligere i år efter løftene på 25 basispoint i både marts og juni.



"På den ene side er vi opmærksomme på, at hvis vi hæver renten for langsomt, kan det lede til høj inflation og uhyrligheder på de finansielle markeder. Hvis vi på den anden side hæver renten for hurtigt, kan det svække økonomien, og inflationen kunne være lavere end vores mål gennem længere tid," sagde Jerome Powell i sin tale tirsdag.



Ingen tegn på recession



Onsdag kommenterede centralbankchefen også rentekurven, forskellen mellem renten på den tiårige og den toårige statsobligation i USA. Den er på sit laveste i 11 år omkring 25 basispoint.



Hvis den tiårige rente falder under den toårige rente, kalder man det en negativ eller omvendt rentekurve, og det er noget, investorerne holder nøje øje med. Det skyldes, at rentekurven blev negativ forud for de seneste syv recessioner i amerikansk økonomi.



Powell ser dog ikke en recession stå for døren, fremførte han onsdag. Han fremhævede atter, at den amerikanske økonomi er stærk, arbejdsmarkedet fortsat vil blive styrket, og at Federal Reserve på den baggrund hæver renten gradvist.



"Jeg ser ikke tegn på en recession lige foran os. Vi forudser ikke en recession," lød det fra Powell.



Samtidig påpegede han, at rentekurven var et udtryk for centralbankens signaler i den korte ende, mens den lange rente var sat på baggrund af markedets forventning til en neutral kort rente på længere sigt.



Centralbanken indikerer dog med sit eget dotplot-diagram selv, hvor man vurderer, at den neutrale rente på sigt vil ligge.



/ritzau/FINANS