Feds topchef: Ingen røde alarmsignaler i finansmarkedet

Chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, vidnede onsdag for Kongressens komité for finansiel service, og her slog han fast, at Federal Reserve lige nu ikke ser nogle blinkede røde alarmsignaler.



Derimod er det risikoen for cyberangreb, der holder bankchefen "vågen om natten", men Federal Reserve har en god håndbog klar til håndteringen af et eventuelt angreb, vurderede han.



Powell fremhævede dog også, at markedet for erhvervsejendomme i USA er "generelt løftet", og at mange finansielle aktivklasser er "løftet over normalen".



ritzau/FINANS